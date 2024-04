Turismo: nuovi incontri a Bruxelles per Pedini Amati; si esplorano ulteriori collaborazioni con le realtà UE

Nel servizio l'intervista al Segretario di Stato Federico Pedini Amati

Visione, fiducia reciproca: parrebbero questi gli elementi della sinergia in ambito turistico con Bruxelles. Ieri la firma del memorandum con European Travel Commission che consente di ottenere fondi da destinare alla promozione nelle Americhe. “Oltre mezzo milione di euro” – fa sapere la Segreteria – l'ammontare totale dei contributi fino ad ora erogati.

Cifre ragguardevoli per il Titano; ma già si guarda avanti. Per la delegazione guidata dal Segretario Pedini Amati incontri tecnici, oggi, con il capo dell'Unità Turismo del Direttorato Generale per il mercato interno della Commissione UE, con la Direttrice della delegazione dell'Emilia-Romagna in Europa. Sul tavolo il possibile accesso a nuovi strumenti europei destinati ai Paesi non membri o che collaborano con realtà territoriali.

“Diamo continuità” alla collaborazione con le Regioni Emilia-Romagna e Marche in campo europeo attraverso anche l'ETC – spiega Federico Pedini Amati -; e questa è la “dimostrazione lampante” di ciò che si può fare “quando si lavora in squadra”. “L'Emilia-Romagna e le Marche senza la Repubblica di San Marino non avrebbero potuto ottenere questi finanziamenti, e viceversa”.

Anche oggi – aggiunge il Segretario di Stato – abbiamo avuto l'occasione di incontrare stakeholders che a vario titolo hanno permesso al Titano di accreditarsi in questi circuiti internazionali. Collaborazione che pare ben avviata, insomma. Sullo sfondo l'apprezzamento per gli sforzi fatti da San Marino sul più strategico dei dossier: l'Accordo di Associazione all'UE.

