Aumenti a San Marino: più 30% per il gas, energia elettrica a tariffa variabile

L’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia comunica che nell’ultima riunione, in data 11/11/2022 sono state completate le Delibere relative alle tariffe di energia elettrica e gas. Come già preannunciato, la tariffa dell’energia elettrica sarà indicizzata e quindi varierà col variare del costo della materia prima, mentre quella del gas sarà fissa, e comporterà aumenti in media del 30% rispetto alle tariffe attuali.

Nell’arco di pochi giorni le Delibere saranno pubblicate sul sito dell’Autorità; esse contengono tutte le motivazioni e tutti i passaggi che hanno portato alle decisioni prese.