Aumenti tariffe, Ucs: "con le associazioni nessun confronto"

L'Unione sammarinese consumatori interviene dopo le dichiarazioni rese alla San Marino Rtv dal Segretario Lonfernini: non ci sono state interazioni ufficiali in merito per coinvolgere e confrontarsi con chi rappresenta i Consumatori della Repubblica – scrivono. L’energia è aumentata in tutto il mondo – sottolinea l'Ucs - ma l’AASS fino all’esercizio 2019 aveva applicato una politica da trader energetico accumulando così un tesoretto che potrebbe servire in questo momento a calmierare notevolmente gli aumenti, se esiste ancora. Un aumento delle bollette si traduce in minor potere di acquisto delle persone e il costo energetico graverà sui cicli produttivi delle ditte che dovranno alzare il costo dei propri prodotti. Siamo certi – conclude l'Ucs - che prima di far calare dall’alto qualsiasi decisione, ci sarà un confronto anche con le Associazioni dei Consumatori.