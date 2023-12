Aviosuperficie: ok del Governo all'avviso internazionale, deliberato il prestito da 29 milioni

Prende progressivamente forma il futuro sviluppo dell'aviosuperficie di Torraccia: questione al centro di non poche polemiche, con la nascita di un Comitato contrario all'ampliamento. Il Congresso di Stato, con delibera del 14 dicembre, ha infatti approvato il testo di un nuovo avviso internazionale per raccogliere manifestazioni di interesse. Obiettivo: la “valorizzazione, mediante concessione d'uso, e lo sviluppo dell'infrastruttura”.

Si va avanti, dunque, nella direzione di riqualificare l'area: il Governo, nella stessa delibera, ribadisce quanto l'infrastruttura sia strategica, guardando alle opportunità sul piano turistico, per il settore aeronautico, sul fronte business e altro ancora. In più - fa sapere l'esecutivo - il fondo saudita ha deliberato il prestito da 29 milioni di dollari. Il desiderio di addetti e appassionati è vedere realizzato un piccolo scalo sammarinese, quindi un piccolo aeroporto. Tra i progetti al momento più concreti – spiegano gli esperti - quello per l'asfaltatura e l'allungamento della pista, vista l'acquisizione dei terreni.

Ma sullo sfondo restano le critiche dei cittadini riuniti nel comitato contrario che, nel tempo, hanno invitato i sammarinesi a ragionare su costi, sicurezza, sovranità, ambiente e impatto sul debito pubblico, accusando l'esecutivo di scarsa trasparenza sul futuro dell'infrastruttura. Dal canto suo, il Governo respinge le critiche, ricorda che da 40 anni l'area è destinata ad aviosuperficie e ribadisce che l'ampliamento si farà. Il prestito saudita, sottolineano dall'esecutivo, consentirà di pagare meno interessi rispetto al ricorso al debito.