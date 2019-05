BAC: bilancio positivo

L’Assemblea dei soci ha approvato la proposta di bilancio 2018 del Gruppo BAC. Risultato di gestione positivo, precisa la nota, pari a 2 milioni di euro al lordo di accantonamenti e rettifiche per 5,7 milioni. La raccolta totale è pari a 1.289 milioni e i crediti verso la clientela ammontano a 549 milioni. il margine di intermediazione, sebbene influenzato dal trend in diminuzione dei tassi, si è mantenuto solido attestandosi a oltre 18, mentre particolare rilevanza va riservata alla diminuzione dei costi amministrativi e del personale. BAC, rimarca la nota, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento di Best Governance e il Gruppo è determinato a cogliere tutte le opportunità che possono derivare dallo status della Repubblica di San Marino, quale Paese virtuoso, a seguito del recepimento delle più avanzate normative in materia di trasparenza e di scambio di informazioni con le Autorità, aderendo agli standard fiscali internazionali, pur mantenendo un elevato livello di tutela della riservatezza e della privacy della clientela nei rapporti tra privati.