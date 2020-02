BAC è la banca di riferimento del Paese per il Polo della Moda

Ufficializzata ieri la firma dell'accordo tra la Banca Agricola Commerciale e altri istituti esteri per finanziare “The Market”, la cui inaugurazione è prevista nel 2020. BAC parteciperà al finanziamento ipotecario per una quota di 4,5 milioni di euro.

"La scelta di BAC di sostenere il Polo della Moda - riporta una nota - sottolinea la volontà di contribuire attivamente alla valorizzazione del sistema economico sammarinese attraverso un progetto che supporti la crescita di settori chiave, dall’offerta turistica alla creazione di nuovi posti di lavoro, dagli investimenti infrastrutturali all’edilizia eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del benessere dei visitatori".