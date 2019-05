Banca Centrale cambia la comunicazione e pubblica l'analisi dell'attuale sistema finanziario

L'Istituto di via del Voltone sterza deciso verso la comunicazione e lo fa pubblicando l'ultima analisi del sistema sammarinese. Una svolta, si legge sul sito di Bcsm, dettata dalla volontà "di sviluppare, nel quadro del consolidamento della propria comunicazione istituzionale, la propria collana “Interventi” quale strumento di interesse e di approfondimenti".

A disposizione di addetti ai lavori e non, lo studio n. 5 relativo alle “Dinamiche evolutive del sistema bancario sammarinese”, per fornire un’analisi sull’attuale situazione del sistema finanziario: dai problemi alle possibili soluzioni. Una sintesi, sotto forma di policy paper, che integra ma non sostituisce, le analisi sviluppate nelle Relazioni Consuntive annuali, "a cui si rimanda per gli approfondimenti delle tematiche rappresentate nel documento".

Questo il primo passo per l'Istituto di Vigilanza che mette nero su bianco il lavoro svolto da sei mesi ad oggi, senza filtri o interpretazioni. Informando che la comunicazione istituzionale sarà ulteriormente ampliata nel prossimo periodo con la revisione delle modalità di presentazione delle statistiche periodiche e con la pubblicazione di un apposito Bollettino di Vigilanza trimestrale.