Benzina: i prezzi continuano a crescere in Italia. E in tanti vengono a rifornirsi a San Marino

Oltre all'energia, ad aumentare è anche la benzina in Italia. Le tariffe erano già tornate alla cifra piena dal primo gennaio per lo stop al taglio delle accise. Secondo le ultime quotazioni, la benzina al servito sale ora a circa 1,965 euro al litro e il diesel a 2,023 euro sempre in Italia. Prezzi ancora più elevati in autostrada. Il Governo vigila sul caro carburanti: il Ministero dell'Economia ha già dato mandato alla Guardia di Finanza di verificare l'andamento del prezzi. Dopo le denunce del Codacons, la Procura di Roma ha annunciato un'indagine.

A San Marino rimane, temporaneamente, un divario di circa 30 centesimi rispetto all'Italia, con la benzina che si aggira, in media, su 1,50 euro al litro e il diesel a 1,60. Tantissimi gli automobilisti italiani che vengono a rifornirsi sul Titano. Ma la differenza sarà momentanea, visto che il primo febbraio scadrà il decreto che ribassa le aliquote anche sul Titano.