Bilancio e tavolo, ANIS: "Una perdita di tempo, la politica non ha avuto coraggio"

All'indomani del passaggio della legge di bilancio duro il commento dell'ANIS: “Abbiamo lavorato due mesi per arrivare a un bilancio tecnico, senza affrontare minimamente le urgenze del Paese. Per farlo occorreva una compattezza reale, non di facciata. Dove sono gli interventi per ridurre la spesa corrente o per risolvere i problemi del sistema bancario, o per le riforme urgenti" – chiedono. Critici poi sul tavolo istituzionale: "impensabile che una plenaria di 40 persone potesse discutere di singoli problemi e decidere su questi in maniera efficace. Unico aspetto positivo – rileva ANIS – la condivisione dei dati del sistema, unico modo per comprendere la situazione reale e decidere. Una perdita di tempo – concludono – e tutto demandato al prossimo Governo, laddove la politica non ha avuto il coraggio di prendere decisioni utili al paese”.