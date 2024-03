Calo inflazione, Sergio Luciano (Dir. Economy): “Trend che fa ben sperare nel taglio dei tassi a primavera”

L'intervista al Direttore di Economy, Sergio Luciano

Inflazione ancora in calo nell'Eurozona. Secondo la stima Eurostat diffusa ieri, si attesta a 2,6% a febbraio, era a 2,8% a gennaio. Ne abbiamo parlato con il Direttore di Economy, Sergio Luciano.

“La lettura è positiva. - dichiara - Se non fosse andata così ci sarebbe veramente da preoccuparsi, perché l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE, confermato con 7 rialzi consecutivi, ha oggettivamente rappresentato un gravame pesantissimo per moltissime imprese che lavorano con il credito e che hanno visto crescere il costo del denaro. Paradossalmente, tra i tanti costi che concorrono a formare l' inflazione, quello del credito non c'è. Aumenta la benzina, fa inflazione; aumenta il pane, fa inflazione; aumentano i trasporti, fanno inflazione; aumenta il costo del denaro, non fa inflazione.

Serve per abbattere altra inflazione... surreale! Ma è una delle tante cose paradossali dell'economia. L'aumento del costo del denaro raffredda tutto il sistema economico: le imprese hanno meno facilità a produrre, perché fanno più fatica e gli costa di più indebitarsi; idem i cittadini e le famiglie, che a loro volta non comprano più a rate con la stessa leggerezza di prima; quindi, i consumi diminuiscono, o quantomeno frenano; l'economia si raffredda e l'inflazione scende. E' un po' come se per curare uno che si ammala di febbre gli si facesse una doccia gelata. Però, in economia funziona così; è quando non funziona così che c'è da preoccuparsi. Dopo questa cura da cavallo che ci hanno somministrato, vedere l'inflazione andare ancora avanti sarebbe un vero guaio. Invece, con l'ultima rilevazione Eurostat si può essere più sereni. L'obiettivo, sappiamo, è il 2%, ma il trend è di deciso calo e ci fa sperare bene: se non a marzo, probabilmente in una delle sedute primaverili di aprile-maggio, che la Banca Centrale Europea faccia la grazia di tagliare un po' i tassi”.