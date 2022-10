Cartolarizzazione NPL: "Implementazione imminente"

Il Fondo Monetario, nella visita conclusasi venerdì scorso, ha rilevato ritardi nella strategia di riduzione degli Npl nel portafoglio delle banche sammarinesi. Solo pochi giorni prima Banca Centrale aveva avviato le consultazioni per il regolamento sulle cartolarizzazioni. “I tempi di implementazione – dichiara la Presidente di Bcsm Catia Tomasetti – sono imminenti. Imminentissimi. Quello che ci terrei a passare come messaggio è che la dialettica che c'è tra la Banca Centrale e le banche, sul tema degli Npl, non solo a San Marino ma in tutto il mondo, spesso è stata risolta con delle forzature da parte delle banche centrali. Mettiamoci nei panni delle banche che hanno dei debitori che ritengono solvibili ma sono costrette, per ragioni di regolamento e di buon funzionamento, a dismettere crediti che, per loro, hanno un valore più alto. Io ho trovato che la dialettica a San Marino sia stata particolarmente sana perché, anche se Banca Centrale non ha assolutamente derogato alle regole, ha permesso un dialogo affinché il metodo di dismissione degli Npl fosse condiviso. Siamo quindi passati da qualcosa di impossibile due anni fa a qualcosa di naturale e inevitabile”. Per il Fondo Monetario il trasferimento degli Npl dovrebbe comportare una riduzione dei coefficienti patrimoniali delle banche da affrontare tempestivamente con piani di ricapitalizzazione credibili. Gli Npl che invece non verranno cartolarizzati dovrebbero essere soggetti a un progressivo riconoscimento delle perdite pregresse, secondo gli standard europei.