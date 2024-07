CDLS verso il Congresso come "costruttore" di futuro

Si avvicina la stagione congressuale per la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi: gli organismi confederali hanno fissato le date nei giorni 15, 16 e 17 Ottobre 2024. Il Confederale al Kursaal, a seguire i Congressi delle Federazioni che si svolgeranno nella Sala riunioni “Due Archi” di Fiorentino: 15° Congresso della Federazione Industria e Artigianato (FLIA) il 22 Ottobre, 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego (FPI) il 24 Ottobre, 9° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi (FNPS) il 29 Ottobre e, per concludere il 9° Congresso della Federazione Costruzioni e Servizi (FCS) il 5 Novembre.

“Sarà una splendida occasione per coinvolgere tutta la nostra base di iscritti nella vita della Confederazione, affrontando tematiche di stretta attualità e discutendo assieme di argomenti che stanno cambiando profondamente il mondo del lavoro e la vita sociale - ha detto il Segretario Generale Milena Frulli -. Abbiamo raccolto preziosi suggerimenti e critiche da parte delle lavoratrici, dei lavoratori, del mondo della terza età. Questo materiale informativo verrà elaborato nelle Tesi Congressuali, sarà base di confronto. Non a caso – puntualizza – abbiamo pensato ad un titolo del 17° Congresso che possa trasmettere sinteticamente ciò che la Confederazione Democratica vuole essere per i prossimi anni: ‘Costruttori di futuro. 1957-2024 Liberi e indipendenti’.

In attesa del 17° Congresso Confederale i vertici Cdls lanciano due eventi pubblici di forte impatto: il 12 Settembre a Domagnano su “Pensioni & Sanità – La difesa del welfare e le grandi sfide del futuro”; e il 17 Settembre, sempre nella Sala Montelupo dal titolo “Intelligenza artificiale, tra rischi ed opportunità”.

"Proprio sul tema dell’Intelligenza Artificiale - conclude Frulli - sarà nostra intenzione aprire un approfondito confronto con il nuovo Esecutivo per intervenire tempestivamente con tutte le tutele possibili e con una regolamentazione a tutela dei lavoratori e lavoratrici, famiglie e pensionati”.