Comitato correntisti sammarinesi: in arrivo parziale rimborso fino a 50.000 euro

“Chi la dura la vince... ma la battaglia continua”. Così il Comitato correntisti sammarinesi nell'annunciare che SGA ovvero ex BNS – la struttura che ha ereditato quanto rimane di Banca CIS - provvederà a contattare i titolari dei titoli di Stato con scadenza al 2032 per procedere ad un parziale rimborso fino a 50.000 euro per ogni posizione. “Salvo alcune eccezioni – spiega il Comitato - l’operazione riguarderà sia i titolari persone fisiche, sia persone giuridiche, e si concentrerà su coloro che, già titolari di obbligazioni BNS che avrebbero avuto scadenza il 22 di luglio dello scorso anno, se le sono viste convertire coattivamente in titoli di Stato per effetto della legge 94/2022”. Un punto di partenza e non di arrivo che i correntisti sperano possa tradursi presto nello smobilizzo di tutti i titoli di Stato con scadenza al 2032.