Contratto banche: manifestazione sul Pianello

Questa mattina sul Pianello la manifestazione dei dipendenti del settore bancario che chiedono il rinnovo del contratto, scaduto da ormai 13 anni. “Non rinnovare un contratto da 13 anni – hanno detto le tre sigle sindacali durante gli incontri con i dipendenti – è un affronto alla democrazia stessa”.

Per domani è prevista una nuova assemblea dei dipendenti alla sala Montelupo di Domagnano per prendere in considerazione altre iniziative di protesta se nel mentre non arriveranno proposte dalla controparte, ossia Abs, Anis e istituti bancari.

Per oggi e domani continua anche lo sciopero a cui non aderiscono i dipendenti di BSI.