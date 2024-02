Contratto banche: ripiomba il gelo sulla trattativa, le posizioni restano distanti

Si arena nuovamente la trattativa sul rinnovo del contratto banche che – lo ricordiamo – ha visto i dipendenti del settore scendere in sciopero per otto giorni. Questa mattina la ripresa del confronto nella sede dell'Anis: presenti sindacati, Rsa, Abs, direttori degli istituti di credito e l'Assoindustria come consulente.

Le Federazioni Servizi di CDLS, CSdL e USL rilevano una netta chiusura sul documento, approvato dai dipendenti, in risposta alla proposta avanzata dall'Associazione Bancaria lo scorso 22 febbraio. “Il nostro – fanno sapere i sindacati – era un piccolo rilancio con qualche aggiustamento, ma non c'è stata alcuna apertura”.

Ricala, dunque, il gelo sul tavolo della trattativa. Da fissare adesso un nuovo incontro tra le parti, “per valutare con la necessaria attenzione tutti gli elementi oggetto di confronto, - auspicano le tre sigle sindacali – e senza chiusure pregiudiziali”.