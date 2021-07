CSdL: riforma pensionistica e medicina di base al centro del Direttivo, "va accelerato il confronto sull'atto organizzativo dell'ISS"

La chiusura degli ambulatori di Acquaviva e di Faetano e in generale le difficoltà registrate in tutti i centri sanitari, preoccupano la CSdL. Le problematiche legate alla medicina di base, per il Consiglio Direttivo, richiedono “soluzioni rapide ed efficaci”. Tradotto: una accelerazione del confronto sull'atto organizzativo e sul fabbisogno del personale dell'ISS. Il sindacato esorta la politica all'adozione di tutte le misure organizzative ed economiche più opportune “per superare – sottolineano - questo perdurante stato di difficoltà, ripristinando il pieno funzionamento di tutti i Centri sanitari della Repubblica”. “Il sistema sanitario pubblico e in particolare la medicina di base con la sua efficiente presenza nelle diverse aree del territorio, - incalza la CSdL - sono il perno dell'intero sistema di protezione sociale. Non possiamo permetterci di indebolire o addirittura smantellare pezzi di questo sistema”.









Occhi puntati anche sulla riforma pensionistica: dall'incontro del 7 luglio nulla di nuovo. Disappunto invece – fanno notare – per “la mancata volontà del Segretario di Stato alla Sanità di coinvolgere l'intero Esecutivo, raccordando questa riforma fondamentale con l'equità fiscale e la questione del debito pubblico, degli NPL e dei grandi debitori”. 14, 21 e 29 luglio i prossimi incontri già fissati, “senza sapere – puntualizza infine la CSdL - se verrà consegnata una proposta scritta”.

In esame anche le bozze di documento di base e di regolamento per il 20° Congresso CSdL che si terrà a novembre: approvazione definitiva il 22 luglio al Centro Sociale di Fiorentino, nella prossima riunione del Direttivo.