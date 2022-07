Da San Marino a Tokyo: i giapponesi amano i “vini della pace” del Titano, ecco l'ultima linea

Il mercato giapponese non rinuncia al gusto e ai valori legati ai vini sammarinesi. Perché per il consumatore nipponico bere vino del Titano significa tornare indietro nel tempo, a una storia millenaria caratterizzata dal desiderio di pace. Nonostante le difficoltà della pandemia - e più di recente della guerra – Tokyo continua a richiedere vini tipici della Repubblica.

Ed è nato il progetto “Peace Wine Project” che coinvolge agricoltori locali, imprenditori di entrambi i Paesi e artisti. A curarlo è l'imprenditrice e importatrice di vino Yuko Furugen. Per il suo ultimo progetto ha coinvolto giovani artisti per curare le illustrazioni delle etichette. Quello giapponese è un mercato importante per il settore vinicolo sammarinese.

Nel servizio, Yuko Furugen (imprenditrice) e Renzino Gobbi (presidente Consorzio Vini Tipici San Marino)