Denatalità, Frulli (Cdls) chiede nuove politiche di welfare familiare

La Cdls interviene sul fenomeno della denatalità: “Un'ipoteca per il futuro del Paese” - dice il Segretario Milena Frulli, che chiede “un tavolo di confronto tra nuovo Governo, forze economiche e sindacati per ripensare le politiche a sostegno della famiglia”. Invocando un cambiamento prima di tutto culturale e portando l'esempio di molti Paesi europei, ne lancia alcune. Chiede di promuovere ogni forma di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Guarda al concetto di genitorialità paritaria, che porti distribuzione dei carichi familiari, portando anche un aumento del dato occupazionale. Strettamente legato, poi, il tema abitativo. E chiede l'adozione dello strumento del quoziente familiare, per una maggiore “equità orizzontale”.