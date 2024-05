Doppia tassazione pensionati frontalieri: prima vittoria nella battaglia contro il salasso

Sentiamo Alessandro Amadei

Il Comites San Marino esulta: si apre uno spiraglio nella battaglia affinché le pensioni degli ex lavoratori frontalieri non subiscano più salassi fiscali. “La svolta improvvisa” riguarda il caso di Giuliano Brugnoli – sulle spalle oltre 30 anni come operaio - diventato il simbolo della battaglia di chi, dopo una vita di lavoro a San Marino, si trova a dovere pagare le tasse in due Stati, nonostante la convenzione del 2014 preveda che le pensioni di sicurezza sociale debbano essere tassate solo in uno. Ebbene, il signor Brugnoli, che aveva fatto ricorso alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Rimini di pagare in Italia imposte già versate a San Marino, con l’aggiunta peraltro di sanzioni ed interessi, con gran sollievo si è visto sospendere la riscossione della cartella esattoriale dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini. Questo in attesa dell'esito della MAP, la procedura di risoluzione delle controversie fiscali internazionali, attivata dal suo avvocato Clelia Santoro, e che prevede la consultazione diretta tra l’Amministrazione fiscale italiana e quella di San Marino.

“E' un precedente molto importante per tutti coloro che si trovano in casi simili” commenta Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino. "E' una notizia positiva perché ora la palla passa alle due amministrazioni finanziarie di San Marino e dell'Italia, che dovranno sedersi attorno ad un tavolo per dirimere la controversia. Al netto del fatto che conoscono bene la convenzione Italia – San Marino sottoscritta nel 2014, daranno un giudizio sicuramente equo e obiettivo”. Riguardo ai tempi, “non c'è un termine perentorio” - spiega Amadei - “ma visto che questo ricorso era stato depositato un anno fa e abbiamo dovuto attendere un pronunciamento nel 2024, pensiamo che nel giro di un annetto si possa definire la questione”.

Nel servizio il presidente Comites Alessandro Amadei