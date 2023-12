Ex Correntisti CIS: “valuteremo iniziative di protesta sia a San Marino che in Italia”

Il Comitato degli ex correntisti di Banca CIS torna a farsi sentire lamentando un gap di comunicazione – da parte della Segreteria Finanze – circa “criteri, tempistiche e prospettive dei preannunciati prossimi rimborsi dei titoli di Stato”. Ricordano a tal fine l'OdG in Consiglio dello scorso settembre nel quale si impegnava il Governo a tenerli informati, all'esito della valutazione della situazione di Società di Gestione degli Attivi ex BNS. “Non sappiamo quanta liquidità sia attualmente disponibile” – scrivono in un comunicato -, e “a che punto sia la cartolarizzazione dei crediti”.

Sottolineano il proprio senso di responsabilità; che tuttavia – rimarcano – non deve essere “scambiato per arrendevolezza”. Fanno sapere allora come si stiano valutando “iniziative di protesta sia a San Marino che in Italia”. “Prima o poi un Giudice a Berlino lo si trova sempre”, si legge nella nota.