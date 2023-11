Firmato il rinnovo del contratto PA: aumenti complessivi del 6 per cento, ora parola ai lavoratori

Era attesa da 12 anni ed ora si è giunti alla firma del rinnovo del contratto per il settore pubblico allargato. Sindacati ed esponenti di Governo hanno siglato l'accordo venerdì 27 novembre a Palazzo Begni. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti, dopo una lunga trattativa e ripetuti appelli, nel tempo, da parte dei rappresentanti dei lavoratori per arrivare al rinnovo, considerando l'aumento del costo della vita e altri elementi.

Il nuovo contratto PA prevede un incremento complessivo delle retribuzioni del 6 per cento in tre anni. Il Governo, tra le novità più interessanti, cita ad esempio quelle legate al merito nella pubblica amministrazione e il supporto dato ai dipendenti PA con l'aumento retributivo. Ora, però, si dovranno esprimere i lavoratori. Il rinnovo, segnalano le organizzazioni sindacali, non riguarda i salariati dell'Azienda lavori pubblici. Nel settore privato resta invece da rinnovare il contratto per il settore bancario.