Fisco: attesa per una soluzione del problema della doppia imposizione sulle pensioni degli ex frontalieri

Sul tema, che angoscia non poche famiglie di ex lavoratori italiani a San Marino, l'impegno della Senatrice – ed ex Sindaca di Coriano – Domenica Spinelli

Nodo ancora sciogliere; come testimoniato – stando a fonti sindacali – dalle sanzioni che anche in questi giorni l'Agenzia delle Entrate starebbe inviando a vari pensionati. Si stima siano oltre 2.500, complessivamente, quelli alle prese con il problema delle doppie imposizioni.

Ex lavoratori a San Marino, non residenti, che vedono il proprio reddito – in prospettiva – eroso da una duplice trattenuta: non solo quella del Paese erogante, anche un 23% richiesto dall'Italia. Disparità di trattamento piuttosto evidente, rispetto al 5% richiesto agli ex frontalieri di Svizzera e Monaco. E ciò in virtù di una convenzione bilaterale, per i primi; per quelli che invece lavorarono nel Principato è in vigore un provvedimento apposito, approvato nella Finanziaria italiana dello scorso anno. Proprio questa la strada che si è cercato di percorrere in questi ultimi mesi.

Dopo varie iniziative, finite su un binario morto, il CSIR aveva chiesto un incontro ai vari parlamentari del circondario. A rispondere presente Domenica Spinelli, con l'elaborazione di un emendamento prima della Legge di Bilancio. Complicato ricostruire ciò che è accaduto nelle ultime settimane: fra la discussione della proposta in Commissione al Senato ed il varo definitivo della Manovra. Stando ad un esponente del Consiglio Sindacale Interregionale l'emendamento sarebbe stato trasformato in ordine del giorno; successivamente riformulato, a seguito del parere del Sottosegretario del MEF.

Nessun automatismo, insomma – a partire dal I gennaio -; bensì – a quanto pare – un impegno del Governo a valutare l'opportunità della proposta relativa al “taglio” dell'imposta al 5%. Il fatto che tutto ciò sia avvenuto nel periodo della Finanziaria dovrebbe in teoria aprire a prospettive incoraggianti. Resta tuttavia, per Roma, la questione chiave delle coperture economiche. Tutto ciò in attesa della riunione dell'ufficio di presidenza del CSIR, per un punto della situazione. L'organismo resta peraltro impegnato su un duplice fronte: il “piano A”, infatti, è veder riconosciuta quella che considera l'interpretazione corretta della Convenzione del 2013 sulle doppie imposizioni; ovvero che le tasse, sulla pensione, vengano pagate dagli ex frontalieri solo a San Marino.

Tema già al centro di un tavolo tecnico bilaterale; al momento, tuttavia, non sarebbe ancora stata trovata una soluzione.