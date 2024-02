Fondi ammortizzatori sociali, CSdL: "Sottratti dai governi quasi 42 milioni"

Lo stato di salute del fondo per gli ammortizzatori sociali al centro dell'ultimo appuntamento di "Csdl Informa". Enzo Merlini ha precisato innanzitutto come il fondo ammortizzatori sociali, che eroga la Cassa integrazione, mobilità e disoccupazione, lo pagano le imprese e i lavoratori, con un 0,50%, mentre il fondo assegni familiari e il fondo per malattie e maternità lo pagano solo i datori di lavoro.

Gli attivi o i passivi di questi tre fondi vanno tutti a confluire o ad attingere nella cassa di compensazione, che a fine 2011 disponeva di circa 68 milioni di euro, scesi a 13 a fine 2022. Merlini punta il dito contro i governi che si sono succeduti dal 2012 al 2020 i quali, con le leggi di bilancio, hanno iniziato a prelevare fondi dalla cassa di compensazione per un totale di quasi 42 milioni di euro per finanziare il settore socio-sanitario.

Il sindacato sottolinea come tale prelievo, da un fondo totalmente finanziato da lavoratori ed aziende, sia assolutamente indebito da parte dello stato.