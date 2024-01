Giovani preoccupati per il futuro: lavoro primo problema ma pesano mutui, affitti e carovita

E' il lavoro la preoccupazione più grande per ragazzi e ragazze che vogliono costruirsi un futuro. E' quanto emerge dall'ultima puntata di Viceversa sui problemi di una generazione sempre più nel 'limbo', tra caro mutui, inflazione, affitti alle stelle e difficoltà nel crearsi una famiglia.

Il desiderio principale è trovare un lavoro dignitoso: correttamente retribuito e che renda indipendenti. Tra i dati incoraggianti: il tasso di disoccupazione giovanile tra i 16 e i 24 anni in costante calo a San Marino, al 9,37% a ottobre 2023, contro il 21% di quello italiano tra i 15 e i 24 anni. Ma lavorare non sempre significa stare bene. Il Governo guarda allora a strategie per aiutare gli studenti a trovare lavoro.

Poi c'è la questione mutui. Su 170mila euro di finanziamento, spiega l'Unione consumatori sammarinesi, in genere, viene proposto il tasso misto, con i primi cinque anni a tasso fisso e poi variabile. La rata è attorno ai 1.050 euro; bisognerebbe quindi guadagnare almeno 1.800 euro per avere accesso al finanziamento. In studio anche le testimonianze e le speranze di due studentesse dell'Università di San Marino.

Nel servizio le interviste a Isabella Mancino (Caritas Rimini), Dalibor Riccardi (presidente Libera), Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione), Olga Mattioli (coordinatrice Unione consumatori sammarinesi), Sara Seu (studentessa UniRSM) e Rebecca Rizzo (studentessa UniRSM)