I dati ufficiali, Pedini Amati: "Il turismo tiene". Polemiche con alcuni commercianti

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo

Afflusso turistico e attività commerciale: la fotografia dei primi nove mesi dell'anno restituisce numeri nel complesso positivi, il settore tiene, un buon andamento certificato anche dal Fondo Monetario. 83 eventi, coprendo 216 giornate. Picco di presenze a luglio e agosto. +18,46% per i passaggi in funivia rispetto a gennaio-settembre 2022 (8,76% nel 2019); si registra il 4,90% in più sui parcheggi, il dato sulle auto è il più alto dal 2019; calano del 13% i posti letto (-276) per via della chiusura di due alberghi, ma le presenze singole totali risultano in flessione di appena l'1,04%; i pernottamenti passano da 160.144 del 2022 a 154.545 con una media di 1,62 giorni nell'alberghiero e 2,22 giorni in b&b e altro. Aumentano le presenze di turisti nordamericani e sudamericani. Insiste molto sulle operazioni Smac, il Segretario Federico Pedini Amati evidenziando cifre pressoché stabili tra gennaio-settembre 2022 (42.662.033) e stesso periodo del 2023 (42.664.978) nel commercio (-0,04%); e un aumento del 3,14% per alloggio e ristorazione (13.085.186 nel gennaio -settembre 2022 e 13.496.538 nel gennaio -settembre 2023). dopo il boom dello scorso anno certificato anche dal FMI siamo riusciti a consolidare tutti gli indicatori e, dove possibile, anche a migliorarli. "E’ impossibile - dice Pedini Amati - non essere soddisfatti di questi dati, dopo il boom dello scorso anno certificato anche dal FMI siamo riusciti a consolidare tutti gli indicatori e, dove possibile, anche a migliorarli. Non dimentichiamoci dei fattori esterni che incidono sul turismo: la pandemia prima, la guerra Russia-Ucraina, la grave crisi energetica che ha fatto lievitare il costo della vita e poi, per quanto riguarda questo territorio, l’alluvione dell’Emilia Romagna e delle Marche della scorsa primavera. Nonostante tutto San Marino cresce, i turisti continuano a scegliere il nostro territorio e i nostri hotel".

Prima di dettagliare i dati dell'estate, il Segretario al Turismo torna però sulla polemica con l'Usc iniziata a settembre e ne fa una questione personale. "Falsità, storture, valutazioni fuorvianti e strumentali da parte “dei soliti noti” sull'andamento della stagione – fa notare – per colpire soprattutto me e che rimando al mittente”. Rivela anche di essere bersaglio di dossieraggio per cui ha già presentato denuncia in Tribunale. E poi sulla questione delle aperture serali non le manda a dire: “Una vergogna tutta sammarinese tenere i negozi del centro chiusi di sera durante gli eventi. Se ci sarò nella prossima legislatura – promette – ci metteremo mano con una legge”. Non fa comunque di tutta l'erba un fascio.

Dialogo continuo intanto per l'ex tiro a volo con Alpitour. Che “a breve – si è detto – sarà a San Marino per proporre al Governo il progetto definitivo”. Un accenno anche al prestito di 100 milioni di dollari che il Fondo Saudita per lo Sviluppo è disposto a concedere a San Marino ad un tasso minimo per investimenti infrastrutturali, tra cui l'aeroporto di Torraccia. “Restituzione del prestito dai 20 anni in su”- rivela oggi Pedini Amati, soddisfatto dell'intesa raggiunta – spero che anche su questo non prevalgano le invidie”.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo