Il Coordinamento frontalieri vuole creare una nuova Associazione

L'obiettivo è quello di creare un'Associazione di diritto italiano, senza scopo di lucro, che possa affrontare questioni come la doppia tassazione e il riconoscimento di diritti fondamentali dei frontalieri a San Marino, tra cui la legge 104 italiana. Il Coordinamento frontalieri, martedì 5 novembre, dalle 18:00, alla sala Montelupo di Domagnano, chiama a raccolta gli oltre 8mila lavoratori e i 3mila pensionati frontalieri, per la creazione di un direttivo. Lo slogan: “Senza un Direttivo non c’è Associazione: senza Associazione, nessuno ci rappresenterà”.