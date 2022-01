Il prezzo della benzina corre: in una settimana il pieno costa già un euro in più

Pieno per l'auto più caro in una settimana: per un serbatoio da 50 litri si paga 1,22 euro in più per la benzina e 1,35 euro in più per il gasolio. Ma rispetto a un anno fa il pieno costa circa 15 euro in più per entrambi i carburanti, con un'impennata del 20,5% per la benzina e del 22,3% per il gasolio, calcolano i consumatori secondo cui la stangata in un anno supera i 360 euro. Il prezzo medio della benzina in Italia in modalità self è aumentato di 2,43 centesimi rispetto alla scorsa settimana, da 1,754 euro a 1,778, raggiungendo il massimo da settembre 2013.

Un salasso per le famiglie già schiacciate dal caro-bollette. Sul Titano proprio ieri, durante la conferenza stampa del governo, il Segretario Lonfernini ha annunciato interventi mirati per famiglie e imprese e guarda ai progetti per impianti di produzione in territorio.