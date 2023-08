Il Segretario Generale Cdls Montanari chiede il ritiro delle residenze fiscali non domiciliate

A pochi giorni dalla prossima sessione del Consiglio Grande e Generale il Segretario Generale della Cdls Gian Luca Montanari chiede il ritiro delle residenze fiscali non domiciliate, previste agli articoli 10 e 11 dell'Assestamento di Bilancio. Per la Confederazione Democratica è “una riproposizione mascherata di un nuovo paradiso fiscale" che potrebbe avere ricadute reputazionali negative nella trattativa per l’accordo di associazione con l’Unione Europea. Montanari nel contempo torna a sollecitare misure per arginare il carovita e il rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione e dei salariati dell’Azienda di produzione fermi da oltre 10 anni.