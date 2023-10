Il Titano punta allo spazio: presentato l'evento San Marino Aerospace, con colossi del settore ed esperti

Nel servizio le interviste a Fabio Righi (segretario di Stato Industria e Commercio), John Mazza (rappresentante della Camera di Commercio americana per San Marino) e Raffaella Greco (amministratrice Titano Aerospace and Innovation Technologies)

Un evento "zero": un punto di partenza per fare entrare la Repubblica nel settore dell'economia spaziale. San Marino Aerospace è il titolo di una due giorni di convegni, esposizioni e confronti sul futuro dell'esplorazione dello spazio. Al Multieventi, il 25 e 26 ottobre, la presenza di grandi aziende del comparto, esperti di innovazione e ricerca e rappresentanti istituzionali.

Al centro le opportunità che si aprono per un piccolo Stato come San Marino che intende giocare un ruolo in questo particolare settore economico. Un'iniziativa di carattere internazionale, grazie alla collaborazione con le istituzioni italiane e statunitensi, rappresentanti di Paesi del medio oriente e di altre aree del mondo. Presenti anche le Regioni Emilia-Romagna e Marche. "E' l'economia del futuro", sottolinea il segretario di Stato all'Industria e al Commercio Fabio Righi. "La collocazione per San Marino - spiega - è legata alla competitività del sistema, quindi all'autonomia legislativa e alla possibilità di essere un laboratorio a cielo aperto nel cuore dell'Italia e dell'Europa". Si guarda poi alla produzione di materiali e componentistica, di software e hardware e allo sviluppo di progetti pilota.

In prima linea la Camera di Commercio americana che, negli ultimi anni, si sta interessando sempre più all'economia sammarinese. "E' stato concesso il patrocinio ufficiale - afferma John Mazza, rappresentante della Camera di Commercio per San Marino - e di organizzare un importante panel" con relatori di livello mondiale. Tra gli ospiti l'astronauta italiano Walter Villadei che incontrerà gli studenti delle scuole, in un evento organizzato dalla società Titano Aerospace and Innovation Technologies. "Siamo riusciti a portare in un territorio come quello sammarinese relatori importanti, aziende ed espositori - dice Raffaella Greco, amministratrice della società - dando un taglio internazionale per riuscire ad accendere i riflettori su un piccolo Stato che merita attenzione e che ha grandi potenzialità".

