L'Anis rinnova le cariche

In corso, al Kursaal, l'assemblea generale dell'Anis durante la quale si procederà al rinnovo delle cariche sociali (presidente, consiglieri, sindaci revisori e rappresentanti di settore) per il triennio 2021-2023 e all’approvazione bilancio. Fra i punti all'ordine del giorno, l’esame della proposta di modifica dello Statuto per consentire al Presidente di svolgere un secondo mandato e per l’aggiornamento di alcuni altri aspetti. Oltre al saluto del presidente Neni Rossini, interverranno il segretario generale William Vagnini e Giampaolo Giuliani per l'aggiornamento sull’introduzione della fatturazione elettronica.