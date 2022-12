La BCE estende la linea di liquidità precauzionale per San Marino

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di estendere la linea di liquidità precauzionale sino al 15 gennaio 2024, alla luce della persistente incertezza derivante dalla guerra in corso in Ucraina e dalle relative ripercussioni economiche e finanziarie sull'economia globale e sui mercati finanziari.

Queste linee bilaterali di swap e pronti contro termine - scrive la BCE sul suo sito - sono state istituite dal 2020 per fornire liquidità in euro alle istituzioni finanziarie tramite banche centrali non appartenenti all'area dell'euro alla luce della pandemia e delle accresciute tensioni geopolitiche innescate dall'invasione russa dell'Ucraina.