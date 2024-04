Il trust protagonista dell'incontro, organizzato dall'Associazione San Marino-Italia con National Legal Team Italy e con la collaborazione dell’Associazione Accademia del Trust di San Marino, all'Hotel Titano. Presenti anche il Segretario di Stato all'Industria Fabio Righi e alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini. Il seminario dal titolo "La legge di San Marino per i Trust interni italiani". Il trust, uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese, conosce da diversi anni un crescente successo anche in Italia, dove dal 1992 ha trovato la sua legittimazione giuridica. Grazie alla sua versatilità questo istituto può essere utilizzato con efficacia per diverse finalità: gestione di patrimoni, tutela soggetti deboli e realizzazione di scopi filantropici. Focus dell'incontro proprio il confronto della legge sul trust di San Marino e le peculiarità offerte.