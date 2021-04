La partecipazione di San Marino tra storia, economia e turismo: la fibula di Domagnano come logo

Mauro Maiani, Federico Pedini Amati e Arianna Serra. Nel riquadro il logo dell'Expo

Logo, caratteristiche tecniche del padiglione, concept, contenuti, strategia di comunicazione: prende corpo la presenza di San Marino all'Esposizione Universale di Dubai, in efficace sinergia pubblico-privato (AC&D Solutions, Gruppo Roncaglia, Studio Ammirati). La macchina organizzativa procede a passo spedito verso la meta del 1° ottobre 2021, giorno dell'inaugurazione. Il Titano punta su storia, turismo ed economia, per regalare ai visitatori una esperienza immersiva all'interno del centralissimo padiglione sammarinese.

Il Tesoro di Domagnano, di Età gota, la chicca da cui trae ispirazione il percorso narrativo e dal quale viene ripreso il logo raffigurante la preziosa fibula ornamentale, stilizzata; fibula originale conservata al Louvre di Abu Dhabi creando di fatto una connessione mentale tra San Marino ed Emirati Arabi.









Padiglione di 240 metri quadrati di superficie espositiva - fa sapere il Commissario Generale di San Marino Expo 2020, Mauro Maiani - più il vip lounge, dove domineranno le lingue inglese e arabo, pensato in chiave emozionale tramite interazioni multimediali. Quattro sale: la prima dedicata alla riproduzione del Tesoro di Domagnano; la sala centrale per la promozione turistica con l'esposizione di una balestra; la terza sala racconta invece il Sistema-Paese, con focus su tutti i vantaggi competitivi di San Marino; la quarta sala per l'area vendita, "vetrina per 22 fornitori - spiega Arianna Serra, Responsabile delle Relazioni Esterne e Vendite - con oltre 250 articoli/prodotti che hanno superato la prova della validazione dell'esposizione emiratina".

Il 10 dicembre 2021 sarà il giorno di San Marino all'Expo: data che coincide con la Giornata dei Diritti Umani, baluardo sammarinese, e che cade proprio nella settimana del Giubileo D'oro degli Emirati Arabi Uniti, che si preannuncia come la più frequentata in assoluto.



Il prossimo 15 maggio, intanto, il Segretario Pedini Amati e il Commissario Maiani torneranno a Dubai per la presentazione ufficiale del Padiglione di San Marino al mondo arabo. Per il Titano "l'Expo rappresenta un'opportunità imperdibile - si è detto - per noi l''occasione di muoversi nel quadro della regione del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Asia meridionale, ancora tutta da scoprire".



"È il primo banco di prova mondiale di una possibile ripartenza" - ricorda Pedini Amati sottolineando l'enorme potenziale di una operazione di questo tipo per gli imprenditori sammarinesi.

Nel video l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati e al Commissario Generale di San Marino Expo 2020, Mauro Maiani

