La Repubblica di San Marino protagonista alla prima giornata del TTG 2021

Nel video le interviste a Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, Filippo Francini, Direttore del Dipartimento Turismo e Andrea Corsini, Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna.

Il mondo del turismo si incontra a Rimini nella tre giorni di TTG Travel Experience, punto di riferimento per le imprese del settore. Al centro il tema della ripartenza, più volte ribadito nel talk show di apertura che ha visto protagonista il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, insieme a Giorgio Palmucci, presidente di ENIT, Fabio Lazzerini di ITA - Italia Trasporto Aereo e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

“Il tema della fiducia è fondamentale e deve basarsi sui numeri – ha detto il Ministro Garavaglia – Nel 2021 cresciamo del 6% del Pil e un altro 4% nel 2022, il che ci porterà a riassorbire questi due anni di pandemia” e con ottime prospettive per il futuro (+20% del Pil). “Pronti due miliardi per la qualità del sistema ricettivo”.









Protagonista al TTG anche la Repubblica di San Marino: presenti all'evento il Direttore del Dipartimento Turismo, Filippo Francini e la Direttrice dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli. In considerazione degli ottimi rapporti di collaborazione che legano le due realtà, Garavaglia - nel suo giro per i padiglioni - non ha mancato di fermarsi nell'area espositiva sammarinese allestita proprio per promuovere la destinazione, i prodotti turistici di eccellenza e cogliere le opportunità di fare rete con i referenti del comparto. Fiore all'occhiello, il progetto Tavolo Territoriale sul Turismo. Fiducia e intraprendenza nel saper cogliere una sfida a totale beneficio dei territori.

