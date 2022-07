Liberalizzata fino a settembre l'assunzione dei frontalieri. Plauso di Osla

Liberalizzata l'assunzione dei lavoratori frontalieri per tutti i settori e ogni mansione. Lo rende noto Osla, che plaude alla decisione della Commissione per il lavoro, il cui via libera vale da oggi fino al 30 settembre. Dopo quella data si tornerà a valutare la disoccupazione interna, per decidere se confermare o sospendere. “Sono state ascoltate le richieste degli imprenditori”, scrive Osla in una nota. Il tasso di disoccupazione interno al di sotto del 3%, con la difficoltà nel reperire personale residente, non giustifica più misure protezionistiche - continua l'Associazione, ritenendole controproducenti per l’economia nel complesso. Rivendica il diritto innegabile per un imprenditore di poter scegliere liberamente i propri collaboratori, aspetto fondamentale per l’attrazione di nuovi investimenti e in linea col percorso di associazione all’Ue.