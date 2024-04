"Lo spazio è business": Righi a Roma per il convegno sulla space economy

“Lo spazio è business: il futuro della space economy”: il titolo del convegno, organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Italia, indica chiaramente l'interesse per un settore che, a detta di numerosi esperti, cambierà l'economia dei prossimi anni e che San Marino sta esplorando sulla spinta entusiastica del Segretario all'Industria.

Fabio Righi non poteva quindi mancare all'evento, per riaccendere i riflettori sul Titano e sulla sua volontà di essere protagonista nel percorso di apertura di una filiera così importante come l'aerospazio. Al centro una serie di analisi tecniche e politiche sul comparto della Space Economy in cui gli Stati Uniti sono da sempre leader.

Presentate da esperti le potenzialità della cooperazione transatlantica e degli accordi Biden-Meloni, che includono condivisione di tecnologie avanzate, accesso a risorse complementari e creazione di sinergie tra le industrie spaziali. “San Marino crede nella possibilità di attrarre in territorio aziende impegnate nella filiera dell’aerospazio per il bene dell’economia del nostro Paese e per il futuro dell’industria” - ha detto Righi, che ha anche colto l'occasione per presentare il Decreto rivolto a imprese innovative, la sandbox normativa.

Ne ha parlato a player importanti come Lockheed Martin, Axiom e a tutta la platea presente all'evento e "da cui – afferma il Segretario - abbiamo riscontrato notevole interesse e l'opportunità di poterci confrontare con operatori che stanno cercando di capire come San Marino possa essere effettivamente un luogo di investimento e destinazione”.