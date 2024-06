Made in San Marino: Segreteria Industria e Federitaly collaborano per una piattaforma di certificazione

Nel video le interviste a Carlo Verdone, Presidente Federitaly e Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.

Obiettivo, puntare sullo sviluppo del marchio Made in San Marino. La firma del protocollo tra Federitaly e Segretaria di Stato all'Industria segna un punto di inizio e non di arrivo di una collaborazione su cui si lavora da tempo e con l'intermediazione dell'Associazione San Marino – Italia.

L'intesa prevede che Federitaly, che ha la tutela e promozione del Made in Italy come mission, fornisca alla Segreteria di Stato e agli Uffici amministrativi competenti l'assistenza sinergica e necessaria per sviluppare un progetto di certificazione e valorizzazione del marchio Made in San Marino, anche mediante il supporto di una piattaforma personalizzata basata sulla tecnologia blockchain. I

Prevista da protocollo l'istituzione di un apposito tavolo di lavoro: Elisabetta Righi, Presidente dell'Associazione San Marino - Italia, delegata dalla Segreteria a curare i rapporti con Federitaly.

