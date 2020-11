Monica Bollini rieletta Presidente Osla

L'assemblea elettiva degli associati OSLA ha rinnovato le cariche nel rispetto dei presidi anti contagio, lasciando aperti i seggi per due ore onde evitare assembramenti. Al termine delle votazioni è stata rieletta Presidente Monica Bollini. Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto: Serena Benedettini, Lorenzo Cardelli, Luca Chezzi, Erica Faetanini, Pierangela Gasperoni, Stiven Muccioli, Stefano Spadoni, Luigi Tontini, Gian Giacomo Vespignani.





L'assemblea ha nominato Maria Teresa Venturini Presidente Onorario. Questi i tre componenti del Collegio sindacale: Milena Bizzocchi (Presidente), Orsolina Muccioli e Marilena Conti. Gli organismi resteranno in carica per i prossimi 3 anni, come previsto dallo Statuto.