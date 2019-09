Neri, Csir: "Un Osservatorio sui lavoratori frontalieri"

L'intervista a Paride Neri, vice presidente Csir

Problemi di carattere fiscale, normativo ed anche dei diritti in senso più generale. Al tavolo della Provincia il presidente Riziero Santi, l'assessore regionale Emma Petitti, i sindacati uniti nella volontà di stipulare un Protocollo d'Intesa che porti alla nascita di un Osservatorio sui lavoratori frontalieri, realtà che per quanto riguarda San Marino tocca oltre 6mila persone, non solo riminesi. Tanto che, il passo successivo, sarà quello di proporlo anche alle Province di Forlì Cesena e Pesaro-Urbino, oltre che alla Regione Marche. Proposta poi che sarà avanzata anche alle Istituzioni di San Marino. Da approfondire infine un argomento talmente nuovo da non essere ancora censito. Quello del cosiddetto frontalierato al contrario.

Nel video l'intervista a Paride Neri, vice presidente Csir