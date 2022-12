Nuove Idee, Nuove Imprese: vincono Blueat, Swee-thy, Evrika

Team tutto al femminile, 5 giovanissime - ambiti di formazione a tutto tondo: con Blueat il primo premio. Già pronte a sbarcare nella grande distribuzione, e all'orizzonte, pianificata la promozione all'estero. Sono due sorelle sammarinesi al secondo gradino del podio con la startup Swee-thy. Terzo premio a Evrika per l'assistenza alle famiglie e supporto ai genitori nella gestione del tempo dei propri bambini.

Al Fulgor anche tanti premi speciali in un evento alla presenza di soci e partner della competizione, tra i quali Fondazione Carisp Rimini, Camera di Commercio Romagna, Confindustria Romagna, Uni.Rimini e - per San Marino - la SUMS, l'ANIS, l'Agenzia per lo Sviluppo - Camera di Commercio, San Marino Innovation, l'Università.

Nel video, le interviste a Carlotta Santolini (Blueat); a Claudia Guidi e Chiara Guidi ( Swee-thy)