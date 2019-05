Osla: "Serve maggiore attenzione alla PMI"

Traendo spunto dall'ordine del giorno dei lavori consiliari, Osla lamenta la mancanza di confronto sull'assestamento di bilancio. Si apprezza l’impegno della Segreteria Industria nel presentare una serie di proposte per incentivare gli investimenti, “ma anche questi interventi, - osservano - se fossero stati discussi con più tempo, sarebbero stati più efficaci e più a misura delle imprese sammarinesi”. Per Osla occorre riservare lo stesso interesse di cui godono le grandi imprese strutturate alla crescita delle piccole realtà imprenditoriali. Di qui l'invito a guardare oltre confine, e in particolare ai risultati positivi della flat tax con l'introduzione del regime agevolato che si traduce in un’aliquota ridotta e in semplificazioni a livello contabile. “Ci troviamo in una situazione – fanno notare - dove la vicina Italia è diventata più concorrenziale di San Marino”. Secondo Osla per essere competitivi, “si dovrebbe ideare un sistema attrattivo e correggere alcune limitazioni alla libertà di impresa ancora esistenti, anche in vista dell’accordo con l’UE”. Infine, in attesa che venga discusso l'assestamento in Consiglio, Osla avanza la richiesta di prevedere delle deleghe che permettano modifiche all’articolato e, a sessione conclusa, procedere con l'apertura di tavoli di lavoro “per un confronto – conclude - sugli interventi da fare a sostegno della PMI”.