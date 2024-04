Part-time, CSdL: "In alcuni settori riguarda quasi una donna su due"

La CSdL torna sulla situazione occupazionale in Repubblica: l'analisi riguarda il part-time, “in alcuni settori riguarda quasi una donna su due” - fa sapere la Confederazione del Lavoro che richiama la necessità di maggiori controlli per stanare i rapporti di lavoro a tempo parziale fasulli; le donne – denuncia - sono penalizzate sia in termini retributivi che per i minori versamenti contributivi. Nel settore privato, inoltre – rimarca la CSdL - le donne sono anche più precarie, rispetto agli uomini.