Parte da Scm di Rimini la missione del ministro Tajani per l'export

Una visita nell'Emilia-Romagna operosa per incontrare imprenditori, cittadini e forze sociali. La due giorni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani comincia, da Rimini, all' Scm Group, multinazionale da 900 milioni di fatturato, specializzata nelle tecnologie per la lavorazione di legno e altri materiali. Poi le tappe a Forlì e Faenza. Domani invece toccherà all'Emilia. Con il tour si rilancia Forza Italia in vista del voto nei comuni in primavera, antipasto della corsa alla presidenza regionale, in programma a fine 2024 o inizio 2025.

Con Tajani anche la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Insieme hanno illustrato le priorità del governo in tema di export e nuove tecnologie in una regione che è la seconda in Italia per valore di beni esportati, con oltre 84 miliardi di euro nel 2022. Il 13,7% nell'export nazionale.

Il tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna, costituito da circa 372mila imprese di cui circa 20mila esportatrici, attesta la regione come seconda in Italia per valore di beni esportati, per un totale di oltre 84 miliardi di euro nel 2022 (+14,6%). Nei primi nove mesi del 2023, le esportazioni hanno segnato un'ulteriore crescita, toccando i 64 miliardi.

Nel servizio le interviste al ministro degli Esteri Antonio Tajani; alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini e Andrea Aureli, presidente Scm Group