Pedini Amati rassicura le associazioni di categoria: "Il tavolo di crisi per il comparto turistico-commerciale si farà"

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati si è già fatto portavoce con il Governo delle istanze delle associazioni: “Il tavolo di crisi per il comparto turistico-commerciale – rassicura - si farà; il problema andrà affrontato quanto prima, ma nell'immediato – sottolinea - la priorità dell'Esecutivo è la salute dei cittadini. Al tavolo che verrà aperto – avverte, inoltre - tutto però dovrà essere gestito con atteggiamento non di psicosi, ma di ragionamento”.

Pedini Amati aveva già incontrato le categorie il 24 gennaio scorso, all'indomani dell'uscita della prima ordinanza, ed oltre a portare in Congresso di Stato la comunicazione di USOT, OSLA e Federalbreghi, ha anche sottoposto all'attenzione dei colleghi il decreto emesso nel 2012 per l'emergenza nevone, come modello da cui trarre spunto per iniziare a lavorare, ovviamente con tutti i distinguo del caso”.