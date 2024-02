Pmi cuore dell'economia europea: il peso dell'inflazione e il futuro che le aspetta

Nel video l'intervista a Mattia Adani, economista e imprenditore

"Dopo quattro anni complicati - spiega Mattia Adani, economista e imprenditore -, stiamo vivendo un altro anno complicato. L'Europa in questo momento, a livello internazionale, è un attore fragile sia dal punto di vista geopolitico che economico. Rischiamo di essere tagliati fuori dai grandi flussi commerciali. Avere standard troppo elevati rispetto al resto del mondo diventa un problema".

"Se per produrre un oggetto in Europa - continua Adani - bisogna rispettare tantissime regole, mentre pochi chilometri dopo il confine quelle regole non sono necessarie, allora la gente andrà a produrle fuori. Anche perché poi si può importare in Europa senza problemi. Normalmente dico che, in realtà, non si possono avere standard elevati, frontiere aperte e un'industria domestica contemporaneamente. Se ne possono scegliere due su tre. L'Europa allora deve fare una scelta".

