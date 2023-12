Reggenza: ricevuti in udienza vertici e dipendenti dell'azienda Electra, in occasione dei 30 anni di attività

Nel pomeriggio i Capi di Stato hanno ricevuto in udienza i vertici ed i dipendenti di Electra, definita una “eccellenza nel settore dell'elettronica industriale”. E ciò in occasione del trentennale di attività dell'Azienda, che dà lavoro oggi a 70 persone. Ad introdurre gli ospiti il Segretario di Strato Righi. La Reggenza ha espresso compiacimento per quanto fatto in questi decenni dalla famiglia Racchini: una “storia longeva e solida”, è stato detto. Apprezzate anche la proiezione internazionale di questa realtà, e la “sensibilità verso l'innovazione tecnologica”. Una testimonianza – è stato sottolineato – della laboriosità e del dinamismo che l'imprenditoria del Titano sa esprimere anche al di fuori dei confini del Paese.