Riforma del lavoro, Lonfernini risponde ai sindacati: "Nessuna precarizzazione nel mercato”

Nel servizio, gli interventi a Viceversa di Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro), Giuliano Tamagnini (segretario generale Csdl) e Gianluca Montanari (segretario generale Cdls)

Fronte caldo quello del lavoro, in vista della riforma. Tra le critiche che arrivano dal settore sindacale, quella di voler favorire il lavoro temporaneo. Ma il segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini, non ci sta. A Viceversa il Segretario assicura che non si arriverà a una precarizzazione nel mercato. Le misure, spiega, sono pensate, ad esempio, per il settore turistico e commerciale.









Nell'annunciare la riforma, la Segreteria di Stato al Lavoro aveva parlato della necessità di migliorare l'incontro tra domanda e offerta, riorganizzare gli incentivi e 'revisionare' gli ammortizzatori sociali. Al momento, ancora nessun dettaglio ufficiale sulle misure per il lavoro interinale, in vista di nuovi confronti con le parti sociali.

