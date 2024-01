San Marino Outlet Experience chiude il 2023 in crescita

Si è chiuso un 2023 all’insegna della crescita per San Marino Outlet Experience. Negli ultimi 12 mesi, scrivono, il fatturato è aumentato di oltre il 20% Il parametro LFL (like for like), che misura l’incremento delle vendite dei negozi presenti nell’intero periodo in esame, registra un aumento del 14%. In crescita anche l’importo dello scontrino medio, salito a 115 euro, con un +8% rispetto al 2022.

“Il nostro outlet rappresenta una realtà sempre più importante per la Repubblica di San Marino e il territorio limitrofo – dichiara Gabriele Cerminara, Presidente di San Marino Outlet Experience -. Nel 2023 abbiamo inaugurato 6 nuovi prestigiosi negozi e un ulteriore punto di ristorazione, portando l’occupazione a 230 persone. Tutti i dati confermano una crescita costante. Il 2024 è partito in modo molto positivo, grazie anche ai saldi invernali. Ulteriori aperture sono programmate durante tutto l’anno."