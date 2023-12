San Marino: primi bilanci pre-natalizi, numeri in aumento nel ponte dell'Immacolata

Verso Natale ma guardando alla tendenza positiva registrata per il ponte dell'Immacolata. Il Segretario di Stato per il Turismo illustra i dati, tutti in aumento, anche sul 2019. Lo dimostrano gli accessi alla funivia, “i migliori degli ultimi 10 anni”, e nei tre giorni 8-9-10 dicembre anche gli arrivi in auto o in bus calcolati tramite i parcheggi: si attestano a 25.382, 2558 in più sullo stesso ponte del 2022 che, però, contava un giorno in più partendo dal giovedì. Salgono anche le presenze alberghiere, 2742. “San Marino – dice Federico Pedini Amati – sta diventando sempre di più tra le mete di riferimento per i mercatini”.

Effetti positivi del Natale delle Meraviglie, forte del successo del Family Show, spettacolo trasversale per adulti e famiglie, con 420 biglietti staccati per 6 repliche, e ora l'inserimento, senza costi aggiuntivi, di una nuova data, il 16 dicembre alle 18.00. Tra le novità la “Casa dei cuori dolci”, nuova attrazione in Piazza della Libertà.

E il meglio deve ancora venire. Sullo sfondo le Festività e il grande party di fine anno: “Cuori in piazza”, sullo Stradone il 31 dicembre. Tra gli ospiti, Antonio Mezzancella.

Proseguirà per tutto il periodo delle feste anche l'esperienza “concentrata ma bellissima” del trenino biancozzurro: da fine novembre ad oggi 200 i biglietti venduti grazie ad ATBA e ai suoi macchinisti d'eccezione, Giancarlo Terenzi, Massimiliano Marchetti e Valeriano Vagnini. Oggi con in serbo una sorpresa. Ci mostrano ciò che è stato ritrovato casualmente presso un privato: i fanali originali del trenino con la targa della ditta che ha costruito l'elettromotrice. In arrivo anche un sedile di terza classe ed una lampada. Tutti pezzi che andranno ad arricchire la collezione dell'Associazione Treno Bianco Azzurro.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Simone Ranieri, Nextime Eventi