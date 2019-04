San Marino sulla via della seta

All'Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio di San Marino, il seminario sulle opportunità di Business con la Cina a cui è intervenuto un alto rappresentante del Consiglio Cinese per la promozione internazionale del Commercio. Yao Lujie, Vice Rappresentante Generale di quella che può essere definita la Camera di Commercio Cinese in Italia, ha presentato il suo paese e le grandi opportunità di interscambio con San Marino: “Dal 1971 - afferma - abbiamo relazioni diplomatiche ufficiali. Ricordiamo la partecipazione di San Marino all'Expò di Shangai nel 2010 e siamo qua per promuovere il commercio bilaterale. San Marino è già considerato un partner molto importante e tra i settori su cui potrebbe svilupparsi l'interscambio ci sono l'agricoltura, l'industria e l'hi-tech”.

Esclusa l'Italia, con cui San Marino intrattiene la maggior parte delle relazioni economiche, la Cina per il Titano già oggi occupa un posto di rilievo nell'import-export: “La divisione Camera di Commercio - osserva Massimo Ghiotti Direttore Divisione Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio - sta trattando con 18 Camere di Commercio all'estero per stipulare degli accordi e questa agenzia cinese che rappresenta la loro camera di commercio in Italia, con sede a Milano, è una di quelle con cui stiamo trattando per stipulare un accordo di collaborazione per potenziare gli scambi commerciali”.

Al seminario, a cui ha preso parte anche l'Università di San Marino, ha contribuito il delegato affari internazionali dell'Agenzia per lo Sviluppo Lorenzo Riccardi, che è un commercialista e consulente fiscale in Cina: “Ha permesso la realizzazione di questo appuntamento – commenta Laura Fabbri, Direttore Divisione Internazionalizzazione Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio - che speriamo sia il primo di una lunga serie per permettere al nostro paese di farsi meglio conoscere, soprattutto in paesi così lontani”.





